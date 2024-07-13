Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На сайте Кремля впервые за шесть лет обновили биографию Путина
Впервые за шесть лет официальный сайт Кремля обновил страницу, на которой размещена биография Президента России Владимира Путина. Прежде она заканчивалась переизбранием его на пост главы государства в 2018 году.
Теперь в биографию российского лидера включены главы об открытии движения по Крымскому мосту, чемпионате мира по футболу 2018 года, пандемии коронавируса Covid-19 (и создании вакцины «Спутник»), внесении поправок в Конституцию РФ, специальной военной операции (включая присоединение новых регионов после плебисцитов) и президентских выборах 2024 года.
В завершение пресс-служба Кремля напоминает, что в день инаугурации Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Личная страница на сайте Кремля, подробно рассказывающая о биографии Президента РФ, будет и дальше регулярно обновляться, заверил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»