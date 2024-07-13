На сайте Кремля впервые за шесть лет обновили биографию Путина

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Впервые за шесть лет официальный сайт Кремля обновил страницу, на которой размещена биография Президента России Владимира Путина. Прежде она заканчивалась переизбранием его на пост главы государства в 2018 году.

Теперь в биографию российского лидера включены главы об открытии движения по Крымскому мосту, чемпионате мира по футболу 2018 года, пандемии коронавируса Covid-19 (и создании вакцины «Спутник»), внесении поправок в Конституцию РФ, специальной военной операции (включая присоединение новых регионов после плебисцитов) и президентских выборах 2024 года.

В завершение пресс-служба Кремля напоминает, что в день инаугурации Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Личная страница на сайте Кремля, подробно рассказывающая о биографии Президента РФ, будет и дальше регулярно обновляться, заверил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.