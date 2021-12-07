На сайте госуслуг может появиться лимит записей на прием в орган власти или МФЦ

Минцифры России предложило ограничивать запись на прием в орган власти или МФЦ через сайт госуслуг. Документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Органы и организации, предоставляющие услугу, будут в праве отказать в записи на прием через „Госуслуги“, сайт ведомства или иные каналы в случае, если заявителем за определенный промежуток времени превышен лимит запросов на предоставление услуги», — пояснили ТАСС в министерстве.

Новация позволит оптимизировать процесс получения услуг. Согласно документу, заявитель сможет записаться лишь столько раз, сколько будет установлено административным регламентом предоставления той или иной услуги.

При этом если гражданин превысил лимит запросов случайно, можно будет подать запрос повторно, спустя время, определенное административным регламентом.