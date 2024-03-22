На сайте «Движения первых» зарегистрировались 45 тыс. ребят из Татарстана

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За время существования «Движения первых» в России на официальном сайте организации уже зарегистрировались порядка 45 тыс. ребят из Татарстана. Об этом во время прямого эфира на платформе «Татарстан онлайн» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«Сегодня общая аудитория „Движения первых“ в Татарстане порядка 600 тыс. человек, из них 45 тыс. уже зарегистрированы на официальном сайте организации. Этап регистрации сейчас не идеальный, он дорабатывается, но можно с уверенностью сказать, это ребята, которые заинтересованы в нашей деятельности», — рассказал спикер.

Он подчеркнул, что пока активная аудитория набиралась за счет участия в крупных мероприятиях, прошедших в республике. В планах на этот год уделять больше внимания активности внутри школ и колледжей Татарстана. Ближайшим таким мероприятием станет форум «Алга, поехали» в апреле, где ребята будут рассказывать о добрых делах, которые они сделали в течение года.

Во время эфира Тимуру Сулейманову поступало огромное количество вопросов относительно деятельности «Движения первых» в Татарстане. В частности, зрители поинтересовались, зачем ребенку вступать в организацию.

«На этот вопрос я бы ответил в двух направлениях. Первое, вспомните, каким ребенок возвращается из смены в лагере. Он одухотворен, счастлив, у него много новых друзей, слушает песни, о которых узнал там. „Движение первых“ о том, чтобы растянуть этот лагерный формат на весь период его взросления. Второе — наша организация помогает в профессиональном определении. Мы предоставляем возможность попробовать себя в разных видах деятельности на практике», — ответил помощник Раиса РТ.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.