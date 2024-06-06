На сайте Ак Барс Страхование запущено страхование ипотеки онлайн

Фото: ООО"АК БАРС СТРАХОВАНИЕ"

Компания Ак Барс Страхование, заботясь о своих клиентах, предлагает возможность оформления полиса ипотечного страхования на официальном сайте компании, в том числе в комплексе – страхование недвижимого имущества, а также жизни и здоровья заёмщика. Теперь полис ипотечного страхования можно оформить в любое удобное время без посещения офиса.

Страхование ипотеки — это способ защитить приобретаемое в кредит жильё от непредвиденных событий, а также жизнь и здоровье заёмщика. При наступлении страхового события полис обеспечит исполнение кредитных обязательств страхователя перед банком. Полис оформляется от следующих рисков:

1) по страхованию жизни и здоровья заёмщика – смерть или установление застрахованному лицу инвалидности I, II группы в результате несчастного случая или болезни;

2) по страхованию недвижимого имущества – утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие: пожара, взрыва, удара молнии, залива, стихийных бедствий, падения на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей, противоправных действий третьих лиц, наезда транспортного средства и другие.

После оформления и уплаты страховой премии полис будет направлен на электронную почту страхователя, указанную при оформлении на сайте.

Генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Ильфак Мухаметзянов: «Мы намерены популяризировать цели устойчивого развития, развивать социальные и бизнес-проекты в соответствии с принципами ESG. Заботясь о наших клиентах, мы запустили страхование ипотеки на сайте компании, поддерживая в том числе «безбумажное страхование». Мы стремимся внести максимальный вклад в развитие и процветание региона, в котором работаем».

Напомним, в 2023 году ESG-рейтинг Ак Барс Страхование подтверждён на уровне «А.esg», кредитный рейтинг на уровне «А-» со стабильным прогнозом.

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