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На Сафиуллина в Казани из-за падения столба изменено движение троллейбусов
Сегодня в социальных сетях появилось видео, как в Казани столб едва не рухнул на троллейбус.
Как сообщили в Метроэлектротрансе, опора была повреждена на пересечении Фучика и Сафиуллина.
Ввиду аварии движение троллейбусов №5 временно проходит с Речного порта по маршруту №7, троллейбусы №9 идут по маршруту №6, а троллейбусы №13 идут от сквера Тукая через Танковую и обратно на сквер.
На месте аварии работают бригады специалистов.
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