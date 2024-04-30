На Сафиуллина в Казани из-за падения столба изменено движение троллейбусов

Сегодня в социальных сетях появилось видео, как в Казани столб едва не рухнул на троллейбус.

Как сообщили в Метроэлектротрансе, опора была повреждена на пересечении Фучика и Сафиуллина.

Ввиду аварии движение троллейбусов №5 временно проходит с Речного порта по маршруту №7, троллейбусы №9 идут по маршруту №6, а троллейбусы №13 идут от сквера Тукая через Танковую и обратно на сквер.

На месте аварии работают бригады специалистов.