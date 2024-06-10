На Сабантуе в Зеленодольске показали ретро-автомобиль Мухаметшина

На Сабантуе в Зеленодольске показали ретро-автомобиль председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Об этом говорится в телеграм-канале «Официальный Зеленодольск».

«Один из экспонатов — „Волга“ 70-х годов выпуска. Это служебная машина председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина в годы его работы первым секретарем Альметьевского горкома КПСС», — говорится в сообщении.

Фото: © телеграм-канал «Официальный Зеленодольск»

На выставке также были представлены ВАЗ-2101 и двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяска, который в советское время называли «инвалидкой».

Фото: © Динара Прокопьева

По информации «Официального Зеленодольска», Сабантуй посетило порядка 40 тыс. гостей, среди которых мэр города Михаил Афанасьев и глава Минпролмторга РТ Олег Коробченко.