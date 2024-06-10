Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Сабантуе в Зеленодольске показали ретро-автомобиль Мухаметшина
На Сабантуе в Зеленодольске показали ретро-автомобиль председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Об этом говорится в телеграм-канале «Официальный Зеленодольск».
«Один из экспонатов — „Волга“ 70-х годов выпуска. Это служебная машина председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина в годы его работы первым секретарем Альметьевского горкома КПСС», — говорится в сообщении.
На выставке также были представлены ВАЗ-2101 и двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяска, который в советское время называли «инвалидкой».
По информации «Официального Зеленодольска», Сабантуй посетило порядка 40 тыс. гостей, среди которых мэр города Михаил Афанасьев и глава Минпролмторга РТ Олег Коробченко.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»