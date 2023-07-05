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На Сабантуе в Зеленодольске испекли чак-чак из 4 млн кусочков
Во время Сабантуя в Зеленодольске изготовили чак-чак, состоящий из 4 млн кусочков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.
«На подворье Зеленодольского района был испечен чак-чак весом 173 килограмма – по количеству народов, проживающих на территории Татарстана, из 4 млн кусочков – по числу жителей республики», – сказал он.
В то же время на празднике в Менделеевском районе был испечен баурсак весом более 1,6 тонны, добавил Абзалов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Сабантуй в Казани посетили более 170 тыс. человек.
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