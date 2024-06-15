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Общество 15 июня 2024 15:09

На Сабантуе в Пермском крае установили рекорд РФ по готовке «Азу по-татарски»

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В этом году на Всероссийском сельском Сабантуе приготовили более 3 тыс. порций «Азу по-татарски» - это новый рекорд по количеству приготовленного традиционного татарского блюда, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Также в соревнованиях по поясной борьбе корэш было выполнено «наибольшее количество бросков».

«Праздник удался, прошел весело и на высоком уровне. Спасибо организаторам!», - написал Минниханов в посте.

Напомним, XIV Всероссийский сельский Сабантуй–2024 прошел в Бардымском округе, который в этом году отмечает свое 100-летие. Раис Татарстана лично принял участие в церемонии его открытия.

фото: телеграм-канал Минниханова

#Рустам Минниханов #сабантуй #пермский край
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