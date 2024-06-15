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На Сабантуе в Пермском крае установили рекорд РФ по готовке «Азу по-татарски»
В этом году на Всероссийском сельском Сабантуе приготовили более 3 тыс. порций «Азу по-татарски» - это новый рекорд по количеству приготовленного традиционного татарского блюда, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.
Также в соревнованиях по поясной борьбе корэш было выполнено «наибольшее количество бросков».
«Праздник удался, прошел весело и на высоком уровне. Спасибо организаторам!», - написал Минниханов в посте.
Напомним, XIV Всероссийский сельский Сабантуй–2024 прошел в Бардымском округе, который в этом году отмечает свое 100-летие. Раис Татарстана лично принял участие в церемонии его открытия.
фото: телеграм-канал Минниханова
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