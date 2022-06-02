На Сабантуе в Нурлате впервые пройдут скачки на пони

Для празднования Сабантуя в Нурлате к 11 июня подготовлена обширная программа. Среди нововведений — скачки на пони, где свою выправку продемонстрируют воспитанники конно-спортивной школы. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Кроме того, на майдане откроются театрализованные площадки, детский городок, выставка «Город мастеров», интерактивная площадка «Дружба народов».

Гости праздника примут участие в спортивно-развлекательных состязаниях, национальных играх, посмотрят соревнования по национальной борьбе «корэш», «Сабантуй сылуы — 2022». В этот же день состоится фестиваль «Уйнагыз, гармуннар» и конно-спортивные соревнования.

В районе прошло совещание, в котором приняли участие ответственные руководители предприятий, организаций и учреждений. Под началом замглавы Нурлатского района Линара Маняпова участники обсудили вопросы по подготовке и проведению праздника плуга.