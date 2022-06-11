На Сабантуе в Менделеевском районе РТ впервые прошли скачки на качалках

В Менделеевском районе Татарстана состоялся Сабантуй. Новшеством этого года стали скачки на качалках. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Одно из традиционных событий Сабантуя — скачки — прошли на ипподроме. Забег открыли пони, преодолев 400 метров. Далее скачки продолжили соревнования чистокровных скакунов.

Ко всем присутствующим обратился руководитель района Радмир Беляев. В своем приветствии он чествовал работников полей. «Это любимый всеми праздник, на котором мы говорим аграриям "спасибо". Давайте вместе поприветствуем тех, кто сегодня обеспечивает продовольственную безопасность республики и страны — наших аграриев. И тех, кто заложил традиции крепкого сельского хозяйства — ветеранов отрасли. Благодаря их труду сохраняются традиции аграрной отрасли нашего района. У нас есть потомственные аграрии — хозяйства, которые ведут династии — дети продолжают дело своих отцов и дедов. Это Аглиевы из Камаевского поселения, Хайриевы и Васильевы из Енабердинского поселения», — сказал он.

По словам Беляева, на сегодняшний день в районе обрабатывается 18 тыс. гектаров земли. Полностью завершен яровой сев, проведена работа для того, чтобы включить в оборот пустовавшие земли.

«Теперь на них вновь ведутся сельскохозяйственные работы. Яровые зерновые сегодня занимают более 12 тысяч гектаров наших пашен, далее следуют технические культуры, озимые и многолетние травы. Всего в районе насчитывается 63 сельхозформирования, больше 5 тыс. личных подсобных хозяйств», — уточнил руководитель района.

По итогам посевной высшую оценку получили кооператив «Камай Агро», КФХ Микряшев, ООО «Аммоний Агротехнологии».

Своим ярким выступлением жителей района и гостей праздника порадовал обладатель Гран-при фестиваля татарской песни им.Вагапова, заслуженный артист Татарстана, «Золотой голос» Филюс Кагиров.

Для всех желающих работали различные игровые, спортивные площадки. Кульминацией Сабантуя стала борьба «корэш» и определение главного батыра праздника. Им стал Идегей Минахметов из села Тураево. Победителю вручили барана и сертификат на 100 тысяч рублей.