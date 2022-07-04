На Сабантуе в Лондоне японец вдохновил татар говорить на родном языке

В Лондоне прошел десятый, юбилейный Сабантуй. Среди гостей был также японец, победитель Международной олимпиады по татарскому языку Чихиро Тагучи, который сейчас проживает в Шотландии. Последние семь лет он изучает татарский язык и специально приехал в Лондон, чтобы принять участие в Сабантуе.

Татары в Великобритании, в основном, выходцы из стран бывшего Союза, поэтому они в общении между собой чаще используют русский.

«Чихиро плохо говорит на русском, а татарский знает в совершенстве. Вместе с ним местные татары на Сабантуе стали говорить на татарском, он вдохновил татар говорить на родном языке», – рассказала одна из организаторов праздника, волонтер Ландыш Янборисова.

Как отметили организаторы, в этом году Сабантуй в Лондоне собрал больше участников, благодаря активной работе сайта ассоциации татар и башкир Великобритании «Заман» и аккаунтов в соцсетях.

«Главная особенность нынешнего Сабантуя – много новых гостей. Мы проводим наш праздник своими силами, у нас нет официальных выступлений, звезд. Местные татары и башкиры готовят конкурсы, мы поем, танцуем, сами готовим и приносим угощения для стола», – рассказала волонтер Амира Гатина.

В будущем ассоциация «Заман» планирует провести лекцию кандидата исторических наук Гаделя Хасаншина о реформах и джадидизме у татар в начале XX века. Ученый защитил диссертацию на эту тему в Лондонском университете. Также в конце сентября здесь стартуют уроки по изучению татарского языка.