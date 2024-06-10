На Сабантуе в Челнах выступит Салават Фатхетдинов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Хедлайнером Сабантуя в Набережных Челнах станет заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан Салават Фатхетдинов. Праздник плуга пройдет в Автограде 15 июня. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя исполкома города Винер Харисов.

Спикер подчеркнул, что выступление артиста станет настоящим украшением праздника.

На вечернем концерте, который состоится на майдане парка «Прибрежный», выступят популярные артисты Набережных Челнов и радиостанции «Кунел». Среди них — Федор Кузнецов, Лилия Букеева, Нияз Хаматшин, Ильмира Нагимова, Марат Яруллин, Лилия Хайруллина, Альфина Азгамова, Рафис Калимуллин, Илдус Давлянов и Айфара.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Салават Фатхетдинов выступил на Сабантуе в Бугульме.