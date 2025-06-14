На Сабантуе в Челнах вручили государственные и ведомственные награды

Праздничный Сабантуй в Набережных Челнах стал не только ярким культурным событием, но и поводом отметить труд тех, кто вносит весомый вклад в развитие республики. На главной сцене майдана прошла торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград жителям Татарстана. Награды вручали Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» получил слесарь-инструментальщик Прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» Ахнаф Валеев. Водитель автобуса группы компаний «Альтекс» Роберт Хайретдинов был отмечен благодарностью Министерства транспорта РФ.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден генеральный директор мебельной фабрики «АК БАРС» Накип Галимов. Директор компании «Партнер» Хамза Мухаметшин удостоен медали «За доблестный труд».

Артистка-вокалистка Городского культурного центра «Эврика» Инзиля Мубаракшина получила звание «Заслуженный артист Республики Татарстан», а главный врач станции скорой помощи Сергей Крылов – звание «Заслуженный врач Республики Татарстан».

Почетного звания «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» был удостоен слесарь-ремонтник Прессово-рамного завода «КАМАЗ» Дмитрий Стрижов. Звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоено директору школы № 56 Рамзие Зайнуллиной.

Благодарности Кабинета Министров РТ получили директор департамента капитального строительства «Хайер Индастри Рус» Ильгиз Закиров, тренер спортшколы единоборств «Кэмпо» Ринат Нурутдинов и советник гендиректора компании «СтройТраст» Фарит Шарипов.

Благодарности мэра города вручены ряду сотрудников предприятий пищевой промышленности: работникам «Камского Бекона», «Агросила. Челны-МПК», «Челны-Бройлера», «Тукаевского племрепродуктора», «Набережночелнинского элеватора», АПК «Камский», «Челны-Хлеба», «Булгарпиво» и «Челны Холод». Среди награжденных – операторы, формовщики, мастера, кондитеры, начальники участков и фельдшеры.

Также благодарностями были отмечены труженики аграрного сектора: механизаторы, трактористы, доярки, главы ЛПХ и КФХ, представители хозяйств «Сарман», «Тамыр», «Чишма», «Гигант», «Калмурзино» и других. Все они – те, кто обеспечивает продовольственную безопасность и активно участвует в снабжении города сельхозпродукцией.

«Мы признательны работникам пищевой отрасли и агропромышленного комплекса. Их труд обеспечивает продовольственную стабильность. Сегодня Набережные Челны – один из крупнейших центров пищевой промышленности страны. Продукция, сделанная здесь, – наша гордость», – отметил мэр города Наиль Магдеев.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй. Подробнее о том, как проходят торжества, читайте в статье: Сабантуй в Татарстане, Якутии и Таиланде: где и как проходит главный праздник татар.