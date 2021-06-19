Песошин на Сабантуе в Челнах: Сегодня мы чествуем работников сельского хозяйства

В Набережных Челнах сегодня проходит Сабантуй. Почетным гостем праздника стал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он обошел площадки, а также поучаствовал в импровизированной национальной свадьбе, где станцевал и вбил гвоздь в табуретку.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

А началось знакомство с челнинским Сабантуем с двух мини-площадок, которые развернули свою работу на подходе к майдану парка Прибрежный. Одна из них носила говорящее название «Экият» — здесь была организована развлекательная зона для дете, и это были не только аттракционы, но и мини-сцены для выступлений юных моделей, певцов и танцоров, тир. Для детей обустроили даже миниатюрные бревна для битвы на мешках.

На площадке под названием «Деревенька» гостям предложили погрузиться в быт и традиции татарского поселения. Здесь главу Правительства РТ Алексея Песошина и мэра Челнов Наиля Магдеева встретили участницы конкурса «Сабантуй гузеле-2021». Они вручили гостям тюбетейки и чак-чак.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Далее артисты татарского драматического театра пригласили делегацию на импровизированную свадьбу. На ней продемонстрировали ритуалы, один из которых был связан с созданием подарка молодоженам своими руками. Алексею Песошину предложили вбить гвоздь в табуретку, которая предназначалась для молодых. Затем жених станцевал на табуретке, проверив ее прочность.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Не менее зрелищным получилось и театрализованное представление на майдане парка Прибрежный. Здесь выступили представители национальных общин города. Они спели песню «Туган тел» на чувашском, азербайджанском и других языках. Захватывающе смотрелось и часть шоу, посвященная истории зарождения булгарской культуры. Позабавило всех и появление на майдане юного Шурале, который лихо станцевал под современную песню о себе. Всего в представлении участвовало тысяча артистов.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

В официальной части Сабантуя Алексей Песошин передал челнинцам слова поздравления от Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Сабантуй – это неотъемлемая часть культурного кода татарского народа, живая связующая нить между нашим прошлым, настоящим и будущим. Широкий и щедрый, как сама душа татарского народа, майдан Сабантуя не знает социальных, возрастных, национальных и религиозных границ. Сегодня в нашем сложном, постоянно меняющемся мире по-прежнему ничто не может заменить уютного тепла родного очага, красоту исконного напева, здоровый азарт конных и борцовских состязаний», — говорилось в послании.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

В своей речи мэр Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что Сабантуй остается излюбленным праздником горожан, ежегодно он собирает тысячи челнинцев на майдане.

«В центре любого Сабантуя передовики сельского хозяйства, которые являются главными героями праздника плуга, нашими добрыми соседями и дорогими гостями. Сабантуй мы всегда отмечаем вместе: и на селе, и в городе. Благодаря работникам сельского хозяйства челнинцы круглой год обеспечены качественными продуктами. Начиная с осени и до самого лета в Набережных Челнах еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, которые пользуются большим спросом. За прошлый и этот год состоялись 56 ярмарок, на них сельчане реализовали тонны мяса, молока и овощей. Позвольте мне от имени жителей полумиллионного города выразить глубочайшую признательность за сотрудничество и труд работников села», — сказал глава города.

Далее прошла церемония награждения лучших специалистов различных отраслей города. Так, звания «Заслуженный врач РТ» были удостоены врач-инфекционист Набережночелнинской инфекционной больница» Светлана Салимова и врач — торакальный хирург больницы №2 Данил Агафонов.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Праздник продолжили спортивные состязания.