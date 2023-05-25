На Сабантуе в Астраханской области выступят артисты из Карачаево-Черкесии и Дагестана

На концерте Всероссийского сельского Сабантуя в Астраханской области выступят артисты из других субъектов РФ. О том, кто именно приедет, рассказала министр культуры Ольга Прокофьева.

«Астраханская область – это дружелюбный регион. И мы всегда с радостью на любые мероприятия приглашаем артистов из соседних регионов. К нам приедут из Ставрополья, Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Дагестана», – перечислила Прокофьева.

Видео: t.me/Sabantuy2023/57

Напомним, Всероссийский Сабантуй пройдет 26 и 27 мая. Всего праздник соберет порядка 30-40 тыс. гостей, ожидают организаторы. Более подробная программа мероприятия опубликована в телеграм-канале.