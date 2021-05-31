На Сабантуе в Астраханской области состоялись верблюжьи бега

На Сабантуе в татарском селе Три Потока Приволжского района Астраханской области наряду с конными скачками состоялись верблюжьи бега.

«В этом году Сабантуй в области проходил на трех площадках. На одной из них, в селе Три Потока, состоялись верблюжьи бега. Это красивая традиция астраханцев. Верблюжьи бега больше нигде, кроме нас, не проводятся», — рассказала ИА «Татар-информ» руководитель национально-культурной автономии татар Астраханской области Динара Мазитова.

Татарский национальный праздник также отмечали в Доме дружбы в Астрахани и в селе Старокучергановка Наримановского района. «Провели соревнования по национальной борьбе корэш. Для людей в возрасте, которым неудобно выезжать на другие площадки, в Доме дружбы устроили свой праздник», — отметила собеседница агентства.

Праздник плуга в этом году в Астрахани состоялся 29 мая. В мероприятиях Сабантуя участвовал вице-премьер РТ — председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Организаторами Сабантуя стали региональная национально-культурная автономия татар и Правительство Астраханской области. На всех площадках были развернуты сцены, где выступили местные творческие коллективы и артисты из Татарстана.