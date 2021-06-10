На Сабантуе в Альметьевске будет открыт дополнительный пункт вакцинации от Covid-19

На Сабантуе в Альметьевске, который будет праздноваться 13 июня, откроется дополнительный пункт вакцинации для граждан, желающих привиться от новой коронавирусной инфекции. Об этом на прямом эфире с вице-премьером Лейлой Фазлеевой рассказал глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что эта распространенная практика в городе и она привлекает альметьевцев — некоторые из них сомневаются, но после общения со специалистом решаются на прививку.

«На пункты вакцинации приходят много горожан, но прививаются сначала не очень много. Большинство из них задает вопросы. И мы видим, что это дает хороший эффект. Мы проверяли. Пришли люди, задали вопросы и через несколько дней они сами дошли до поликлиники и провакцинировались там. А на городских мероприятиях мы проводим разъяснения», — сказал глава района.

Лейла Фазлеева также поделилась опытом вакцинации в Казани. По словам вице-премьера, в столице Татарстана для удобства горожан вакцинация дополнительно организована в торговых центрах и рядом со станциями метро.