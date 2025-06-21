На Сабантуе обсудили сотрудничество Казанской семинарии и университета «Аль-Азхар»

Фото: Телеграм-канал Татарстанской митрополии

В рамках празднования Сабантуя митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл встретился с генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммадом Абдельсаламом. Об этом сообщает Телеграм-канал Татарстанской митрополии.

Во время беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества университета «Аль-Азхар» (Египет) с Казанской духовной семинарией.

Отмечается, что ранее необходимость налаживания контактов между учебными заведениями подчёркивал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с Мухаммадом Абдельсаламом.