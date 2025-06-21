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Общество 21 июня 2025 10:53

На Сабантуе обсудили сотрудничество Казанской семинарии и университета «Аль-Азхар»

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На Сабантуе обсудили сотрудничество Казанской семинарии и университета «Аль-Азхар»
Фото: Телеграм-канал Татарстанской митрополии

В рамках празднования Сабантуя митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл встретился с генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммадом Абдельсаламом. Об этом сообщает Телеграм-канал Татарстанской митрополии.

Во время беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества университета «Аль-Азхар» (Египет) с Казанской духовной семинарией.

Отмечается, что ранее необходимость налаживания контактов между учебными заведениями подчёркивал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с Мухаммадом Абдельсаламом.

#митрополит Кирилл
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