На рынке труда Татарстана кадровый голод испытывают медицина и IT-отрасль

Конкуренция среди соискателей на рынке труда Татарстана за последний месяц упала в два раза. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Сейчас на одну вакансию в республике в среднем приходится 4,2 резюме, в аналогичный период прошлого месяца данный показатель составлял 8,5 резюме на предложение. Умеренным уровнем профессиональной конкуренции считается 5-6 резюме на одну вакансию. Сейчас средний показатель ниже нормы, и это говорит о дефиците кадров в ряде сфер», – сказано в сообщении

Оказывается, наибольший кадровый голод сейчас испытывают IT-отрасль, сфера медицины, фармацевтики. Работодатели республики ощущают нехватку рабочего персонала. В сфере туризма и индустрии гостеприимства на предложение о работе приходится менее двух резюме.