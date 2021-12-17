На рынке труда Казани вырос спрос на водителей, грузчиков и кладовщиков

К концу года в Казани увеличилось число вакансий для водителей, грузчиков и кладовщиков. Их средняя зарплата в городе составляет 72,5 тыс. рублей, увеличившись на 45%. Об этом сообщает Авито Работа.

«Транспортные компании России ощутили кадровый кризис. На фоне проблем с цепями поставок и, несмотря на рост зарплатных предложений, усугубляется нехватка водителей-дальнобойщиков, водителей грузовиков. Ситуация осложняется повышенным потребительском спросом в преддверии праздников, что влияет на количество заказов, а еще ростом количества складских помещений в стране», — сказано в сообщении.

На первом месте по поисковым запросам по России профессия водителя. Доля таких вакансий в Казани составляет около 33% от всех предложений работы в транспортно-логистическом сегменте. Количество предложений минувшей осенью увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Интерес соискателей к этой профессии за этот же период вырос на 44%. Средняя зарплата водителя в Казани за год выросла на 57% — до 78,5 тыс. рублей. На втором месте по востребованности находятся грузчики со средней зарплатой в 35 тыс. Кладовщики занимают третье место рейтинга по России. Им работодатели Казани предлагают 40 тыс рублей. Примечательно, что кладовщиков в городе к концу года стали искать на 4% чаще.