news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
17 декабря 2021  04:18
Наталья Рыбакова

На рынке труда Казани вырос спрос на водителей, грузчиков и кладовщиков

news_top_970_100

К концу года в Казани увеличилось число вакансий для водителей, грузчиков и кладовщиков. Их средняя зарплата в городе составляет 72,5 тыс. рублей, увеличившись на 45%. Об этом сообщает Авито Работа.

«Транспортные компании России ощутили кадровый кризис. На фоне проблем с цепями поставок и, несмотря на рост зарплатных предложений, усугубляется нехватка водителей-дальнобойщиков, водителей грузовиков. Ситуация осложняется повышенным потребительском спросом в преддверии праздников, что влияет на количество заказов, а еще ростом количества складских помещений в стране», — сказано в сообщении.

На первом месте по поисковым запросам по России профессия водителя. Доля таких вакансий в Казани составляет около 33% от всех предложений работы в транспортно-логистическом сегменте. Количество предложений минувшей осенью увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Интерес соискателей к этой профессии за этот же период вырос на 44%. Средняя зарплата водителя в Казани за год выросла на 57% — до 78,5 тыс. рублей. На втором месте по востребованности находятся грузчики со средней зарплатой в 35 тыс. Кладовщики занимают третье место рейтинга по России. Им работодатели Казани предлагают 40 тыс рублей. Примечательно, что кладовщиков в городе к концу года стали искать на 4% чаще.

#рынок труда #вакансии в рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное