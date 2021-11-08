«Появятся квартиры и на 10 кв. метров»: Спрос сжимает площадь жилья на рынке Казани

Новый тренд наметился на рынке жилья в Татарстане и России в целом. Спрос на просторные квартиры уходит вместе с низкими ипотечными ставками и приемлемыми ценами на «квадрат». По оценкам экспертов, покупатели все чаще выбирают небольшие квартиры-студии. Тенденции на рынке жилья изучила корреспондент ИА «Татар-информ».

Казань заняла 10-е место в рейтинге крупнейших городов России с минимальной среднестатистической площадью покупки квартир в новостройках

Фото: архив ИА «Татар-информ»

Казань в десятке городов с минимальной площадью квартир

Рост средней стоимости квадратного метра, удорожание кредитов в 2021 году и снижение покупательской способности населения привели к сокращению средней площади покупаемого жилья в России. Так, согласно данным федеральной компании «Этажи», в целом средняя площадь приобретаемых квартир в новостройках крупнейших городов за 9 месяцев 2021 года снизилась на 1% - до 43,4 кв. метров в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

По информации компании, в январе-сентябре самая маленькая средняя площадь приобретаемых квартир – 36 кв. метров была зафиксирована в Краснодаре. На втором месте находится Уфа с 39 кв. метрами, на третьем – Тюмень со средней площадью приобретаемых квартир 40 кв. метров. Также в первую пятерку рейтинга вошли Екатеринбург с 41 кв. метром и Ростов-на-Дону с 42 кв. метрами.

«По итогам январь-сентября Казань заняла 10-е место в рейтинге крупнейших городов России с минимальной среднестатистической площадью покупки квартир в новостройках. Средняя площадь приобретаемого первичного жилья составила 46 кв. метров, с аналогичным результатом десятую строчку с Казанью разделил Челябинск», – отметили в пресс-службе.

Как правило, малогабаритные квартиры покупают в качестве первого собственного жилья молодые люди или пары, а также родители для своих детей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Спрос на вторичном рынке - выше

При этом, по оценкам экспертов, небольшие, а порой и откровенно маленькие квартиры сейчас пользуются популярностью.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», с начала года спрос на малогабаритное жилье площадью менее 30 кв. метров на вторичном рынке Казани увеличился на 22%, а количество предложений выросло на 13%. При этом на вторичное жилье пришлось 78% от общего объема предложения малогабаритного жилья на рынке. Цены за этот период выросли на 37% и составили в среднем 2,5 млн рублей за объект (около 117 тыс. рублей за квадратный метр).

В сегменте новостроек стоимость малогабаритного жилья в Казани в октябре 2021 года выросла на 20% по сравнению с январскими отметками и оказалась выше средней стоимости квартиры на вторичном рынке – 3,6 млн рублей за объект. Стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 16% и составила в среднем 129 тыс. рублей за квадратный метр. Спрос на небольшие новостройки с начала года снизился на 5%, а предложение увеличилось на 4%.

«Как правило, малогабаритные квартиры покупают в качестве первого собственного жилья молодые люди или пары, а также родители для своих детей. Кроме того, такие объекты популярны в качестве покупок для последующей сдачи в аренду: в условиях сниженных ипотечных ставок и растущего спроса на съемное жилье выросла и инвестиционная привлекательность малогабаритных квартир», - сообщил ИА «Татар-информ» руководитель направлений первичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

С начала года спрос на малогабаритное жилье площадью менее 30 кв. метров на вторичном рынке Казани увеличился на 22% Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Самая маленькая студия – 20 «квадратов», самая дорогая – 6 млн рублей

Согласно данным базы объектов недвижимости, «Этажи-Казань», самая компактная квартира, доступная в данный момент для покупки в новостройке в столице Татарстана – 20,25 кв.метра. Она расположена в жилом комплексе «Радужный-2», в поселке Осиново. Ее стоимость – 2,1 миллион рублей. На этой площади можно разместить небольшие диван-кровать, шкаф, комод, телевизор, а также оборудовать компактную кухонную зону и установить холодильник.

Но небольшие квартиры не значит дешевые, на рынке нового жилья Казани цены на сверхминиатюрные квартиры могут доходить до 6 млн рублей. Например, по словам руководителя агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, студия в историческом центре города, на пересечении улиц Тихомирнова и Волкова в премиальном ЖК Royal Residence площадью 28 кв. метров выставлена на продажу за 5 млн 880 тыс. рублей.

Чуть более бюджетный вариант - квартиру площадью 23,7 кв. метров можно приобрести в ЖК «Аквамарин» в Приволжском районе Казани за 4 млн 564 тыс. рублей.

От 4 млн 280 тыс. стартует стоимость малогабаритных квартир в Советском районе столицы Татарстана. За эту сумму предлагается студия площадью 24,57 кв.метра в ЖК «Эволюция» на улице Гвардейская.

Небольшую квартиру за 3 млн рублей можно найти в Кировском районе: новое жилье площадью 29,3 кв. метра в ЖК «Залесный сити» по улице Гавриила Державина обойдется в 3 млн 170 тыс. рублей.

На фоне роста цен на коммунальные платежи и квадратный метр жилья, популярность малогабаритного жилья будет только расти Фото: архив ИА «Татар-информ»

«Застройщики видят, что квартиры меньшей площади продаются лучше»

На фоне отсутствия роста доходов люди более рачительно относятся к каждому квадратному метру. Застройщики же видят, что квартиры меньшей площади продаются лучше, и в соответствии с этим координируют свою работу. Несмотря на складывающуюся тенденцию, мы не ожидаем, что в ближайшем будущем в Казани появятся так называемые микроапартаменты в 9-11 кв. метров, которые уже сейчас иногда встречаются, к примеру, на рынке недвижимости Москвы», – считает директор агентства недвижимости «Этажи-Казань» Марат Галлямов.

В свою очередь, Анастасия Гизатова отметила в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ», что на фоне роста цен на коммунальные платежи и квадратный метр жилья, популярность малогабаритного жилья будет только расти.

«Средняя стоимость однокомнатной хрущевки в Казани площадью 30 кв. метров в данный момент составляет около 3,5 млн рублей. Обустроенную квартиру-студию чуть больше 20 кв. метров можно купить за 3 млн 300 тыс. рублей. С такими ценами у людей просто нет возможности взять жилье большей площади. Я вам больше скажу, спрос на малогабаритное жилье будет только укрепляться, на рынке появятся квартиры и на 16 кв. метров, и на 10 кв. метров», - пояснила собеседница агентства.

Президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев считает, что спрос на небольшие квартиры-студии в этом году действительно, актуализировался.

«Малогабаритное жилье сегодня составляет около 15% рынка жилой недвижимости. Спрос на него хороший и он будет только расти, так как платежеспособность населения падает. А цена, к примеру, на квартиру-студию площадью 27-28 кв. метров сегодня в среднем составляет 2,5-3,5 млн рублей», – сообщил Савельев.

Однако, самыми покупаемыми, по его словам, остаются однокомнатные квартиры на 40 кв. метров и «двушки» от 65 до 70 кв. метров.