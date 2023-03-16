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Новости Татарстана и Казани
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На ряде казанских улиц запретили остановку и стоянку автомобилей
На ряде улиц столицы Татарстана установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.
В частности, ограничительные знаки появились на улицах Аделя Кутуя, Айвазовского, Амирхана, Достоевского, Жиганова, Карла Маркса, Ленинградская, Меридианная, Низовая, Серова, Сыртлановой, Чайковского и Шоссейная, а также на Горьковском шоссе.
Решения о запрете остановки машин были приняты ранее районными комиссиями по безопасности дорожного движения — «в целях обеспечения беспрепятственного проезда и качественного содержания проезжей части», пояснили в Комитете по транспорту.
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