На ряде казанских улиц запретили остановку и стоянку автомобилей

На ряде улиц столицы Татарстана установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

В частности, ограничительные знаки появились на улицах Аделя Кутуя, Айвазовского, Амирхана, Достоевского, Жиганова, Карла Маркса, Ленинградская, Меридианная, Низовая, Серова, Сыртлановой, Чайковского и Шоссейная, а также на Горьковском шоссе.

Решения о запрете остановки машин были приняты ранее районными комиссиями по безопасности дорожного движения — «в целях обеспечения беспрепятственного проезда и качественного содержания проезжей части», пояснили в Комитете по транспорту.