На РВФ в Казани обсудили инвестиции в креативную экономику

На проходящем в Казани Российском венчурном форуме обсудили развитие креативной экономики. Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и министр культуры РТ Ирада Аюпова сошлись во мнении, что главная ценность сегодня – это идеи, а не материальные активы.

Фазллева рассказала, что республика уже сформировала нормативно-правовую базу для работы творческих индустрий, а Кабинет министров Татарстана открыт к взаимодействию.

«Путь только начался, движение будет поступательным, где-то мы будем останавливаться, но если вы чувствуете, что что-то мы делаем несообразно текущей повестке, вы всегда можете обратиться в Кабинет министров», – добавила вице-премьер.

Аюпова в свою очередь отметила, что классическая экономика оценивает предприятия по стоимости «заводов и пароходов», полностью игнорируя нематериальные активы.

«К сожалению, практически вся наша система построена на ресурсно-затратном методе. Если вы будете оценивать то или иное предприятие, вам будет фиолетово, сколько стоит его гудвилл или нематериальные активы. Вы будете считать стоимость заводов, пароходов, но никак не стоимость идей и инновационных решений», – подчеркнула министр культуры.