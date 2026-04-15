На РВФ-2026 анонсировали запуск бесплатного обучения «Венчурная академия. Регионы»

На Российском венчурном форуме-2026 объявили о новом круглогодичном формате обучения бесплатной образовательной программы «Венчурная академия. Регионы» Московского венчурного фонда. Теперь участниками могут стать все жители России. По его окончании инвесторы смогут делать «учебные» инвестиции в перспективные стартапы.

В программе – онлайн-лекции, офлайн-мероприятия с ведущими экспертами отрасли, практические кейсы и сопровождение первой инвестиции в проект.

Программа, запущенная в 2021 году как практико-ориентированный курс для начинающих инвесторов, за несколько лет превратилась в одну из крупнейших образовательных инициатив на венчурном рынке: проведено 16 потоков, обучение прошли более 1000 человек, а общее число участников теоретического модуля превысило 2,5 тысячи.

Выпускники инвестировали свыше 550 млн рублей в десятки технологических стартапов. Ключевым изменением стал отказ от потоковой модели обучения. Теперь участники могут присоединиться к программе в любое время: сразу после регистрации им открывается доступ к теоретическому курсу в формате видеолекций, тестов и методических материалов.

Практический блок также стал непрерывным – вебинары с экспертами, инвесторами и представителями институтов развития доступны вне зависимости от региона и графика потоков. Обучение не ограничивается теорией – участников планируют доводить до реальных сделок.

После прохождения курса они получают возможность работать со стартапами, выходить на инвестиционные решения и участвовать в синдицированных сделках.

Как отметила генеральный директор Московского венчурного фонда Юлия Поволоцкая в ходе пресс-конференции на РВФ-2026, программа изначально создавалась как инструмент формирования культуры работы с инновациями и снижения рисков для начинающих инвесторов.

«Мы видим устойчивый интерес к венчурному образованию. Расширение программы на всю страну и переход к непрерывному формату – логичный шаг, который позволит вовлечь больше инвесторов и сформировать профессиональное сообщество», – подчеркнула она.

Акцент участники пресс-конференции сделали на прикладной ценности венчурного опыта. По словам директора Инвестиционно-венчурного фонда Дамира Галиева, участие в стартапах равноценно нескольким годам учебы в университете.

«Инвестиции в стартап – максимально прикладной МВА. За короткий период времени можно получить максимально новых знаний. Это инвестиции не только в проект, но и в себя», – заявил Дамир Галиев.

Новая модель призвана расширить воронку частных инвесторов, повысить доступность венчурных инструментов в регионах и сформировать единую инвестиционную среду по всей стране.