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Происшествия
21 марта 2022  11:41
Павел Климчак

Руководство завода из РТ скрывало 24 миллиона рублей вместо того, чтобы оплатить налоги

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Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2020-2021 годах руководство ООО «Завод силикатного кирпича», зная о просроченной задолженности по налогам более 8,5 миллионов рублей, осуществило расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 24,6 миллионов рублей, сокрыв эти деньги от взыскания.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов». В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#сокрытие денежных средств от уплаты налогов
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