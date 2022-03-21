Руководство завода из РТ скрывало 24 миллиона рублей вместо того, чтобы оплатить налоги

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2020-2021 годах руководство ООО «Завод силикатного кирпича», зная о просроченной задолженности по налогам более 8,5 миллионов рублей, осуществило расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 24,6 миллионов рублей, сокрыв эти деньги от взыскания.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов». В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.