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Происшествия
25 марта 2022  12:03
Полина Шевчук

На руководство логистической фирмы из Казани завели дело за скрытые от налоговой 111 млн

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В Татарстане на руководство ООО «Дио-Логистик» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере», сообщает помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

По данным следствия, с января 2017 по март 2018 года неустановленное лицо из числа руководства фирмы вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом фирма уклонилась о уплаты НДС на сумму более 111 млн рублей.

Сейчас в офисах компании проходят обыски. 
 

#уход от налогов #следком рт
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