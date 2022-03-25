На руководство логистической фирмы из Казани завели дело за скрытые от налоговой 111 млн

В Татарстане на руководство ООО «Дио-Логистик» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере», сообщает помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

По данным следствия, с января 2017 по март 2018 года неустановленное лицо из числа руководства фирмы вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом фирма уклонилась о уплаты НДС на сумму более 111 млн рублей.

Сейчас в офисах компании проходят обыски.

