На руководство крупной нефтесервисной фирмы в РТ завели дело за уклонение от налогов

По версии следствия, в 2016-2019 годах неустановленный сотрудник компании «Химбурсервис» внес в налоговые декларации фиктивные сведения о якобы заключенных договорах с 17 контрагентами. Таким образом удалось уклониться от выплаты НДС на сумму более 380 млн рублей.

Выявить схему удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников УЭБиПК МВД по РТ. На руководство компании возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

