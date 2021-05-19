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Ру Тат
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19 мая 2021  17:34
Полина Шевчук

На руководство крупной нефтесервисной фирмы в РТ завели дело за уклонение от налогов

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По версии следствия, в 2016-2019 годах неустановленный сотрудник компании «Химбурсервис» внес в налоговые декларации фиктивные сведения о якобы заключенных договорах с 17 контрагентами. Таким образом удалось уклониться от выплаты НДС на сумму более 380 млн рублей.

Выявить схему удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников УЭБиПК МВД по РТ.  На руководство компании возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
 

#налоговая инспекция #уход от налогов #следком рт
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