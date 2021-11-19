На руководство компании из Татарстана возбудили дело за неуплату налогов на 81 млн рублей

По версии следствия, в 2016-2019 годах неустановленный сотрудник из руководства одной из компаний Татарстана вносил в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с 13 контрагентами. Таким образом предприятию удалось уклониться от налогов на 81 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от налогов в особо крупном размере». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.