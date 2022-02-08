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Происшествия
8 февраля 2022  16:17
Павел Климчак

На руководство компании из РТ возбудили дело за уклонение от налогов на 127 млн рублей

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По версии следствия, в 2016-2019 годах неустановленный работник из руководства ООО «ИК ТехВент» вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами. Таким образом, организация уклонилась от налогов на сумму более 127 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от налогов в особо крупном размере». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#уклонение от налогов
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