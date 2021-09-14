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Ру Тат
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14 сентября 2021  15:34
Полина Шевчук

На руководство казанской фирмы возбудили дело за скрытые от налоговой 79 млн рублей

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Из материалов, собранных УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан, следует, что руководство казанской фирмы «Рисар» с января 2016 по конец марта 2019 уклонилось от выплаты НДС на 79 млн рублей. Компания вносила в документы ложные данные, что позволило уклоняться от налогов.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере».

 

 

#МВД РТ #уклонение от уплаты налогов
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