На руководство фирмы из РТ завели дело за неуплату почти 50 млн рублей налогов

Как полагает следствие, с 2016 по 2018 годы один из руководителей предприятия «Технохимпром» завышал налоговые вычеты по НДС, а также вносил в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с несколькими техническими организациями, чтобы получить налоговую выгоду. Таким образом, руководство уклонилось от налогов на 49 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Как сообщил агентству старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, расследование дела продолжается – устанавливаются все обстоятельства произошедшего.