news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 сентября 2021  13:19
Павел Климчак

На руководство фирмы из РТ завели дело за неуплату почти 50 млн рублей налогов

news_top_970_100

Как полагает следствие, с 2016 по 2018 годы один из руководителей предприятия «Технохимпром» завышал налоговые вычеты по НДС, а также вносил в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с несколькими техническими организациями, чтобы получить налоговую выгоду. Таким образом, руководство уклонилось от налогов на 49 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Как сообщил агентству старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, расследование дела продолжается – устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#налоги #уголовное дело #неуплата налогов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное