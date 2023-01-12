На руководство фирмы из РТ возбудили дело за невыплату более 57 млн рублей налогов

Сотрудники отдела УЭБ и ПК МВД по РТ с дислокацией в Набережных Челнах установили, что руководство одной из фирм республики вносило ложные сведения в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. Тем самым компании удалось уклониться от налогов на общую сумму более 57 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, речь идет об организации ООО «Альфа-Трак». На руководство фирмы возбудили уголовное дело за невыплату налогов в особо крупном размере.

Следователи провели обыски и допросили свидетелей. Выясняются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается.