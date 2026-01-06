news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 6 января 2026 12:45

На RT представили премьеру первой части фильма «Жены. Сильные духом»

Читайте нас в
Телеграм

На RT представили первую часть документального фильма «Жены. Сильные духом». Лента рассказывает о женщинах, которые ежедневно помогают раненым бойцам СВО пройти путь восстановления и вернуться к полноценной жизни.

Авторы проекта показывают истории тех, кто остается рядом в самые трудные моменты – поддерживает, ухаживает, вдохновляет и помогает пережить последствия тяжелых ранений. Фильм посвящен женщинам, чья стойкость, забота и любовь становятся опорой для российских военнослужащих.

#военнослужащие #фильм
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

5 января 2026
В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

5 января 2026