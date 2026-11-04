На RT Нейродостоевский раскритиковал релокантов

Телеканал RT использовал сгенерированный с помощью искусственного интеллекта на основе текстов Федора Михайловича Достоевского образ для комментирования актуальной политической повести. Ролик с нейроклассиком появился в Телеграм-канале данного СМИ.

Нейродостоевский в своей речи критикует релокантов и усматривает в их отъезде за границу не выбор свободы, а проявление рабства души перед чуждыми идеями.

«Я спрашиваю вас: кто эти люди? Да ведь это те самые отрицатели, те вечные западники, о которых мы столько спорили. <...> Для них Россия лишь пыль под ногами цивилизации <...>. И вот теперь наступает час истины, когда каждый должен ответить себе, кто он: русский я или нет?» – заявляет, в частности, созданный посредством нейросетей образ писателя.

Кроме того, нейрокомментатор предполагает, что уехавшие пошли на такой шаг, потому испугались той огромной любви и той жертвы, что требует от человека Родина в критические моменты своего существования.