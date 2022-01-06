В Челнах 7 января автобусы начнут движение с 2.30 ночи

В рождественскую ночь в Набережных Челнах будет организовано дополнительное движение общественного транспорта в связи с проведением праздничных богослужений в православных храмах города. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

7 января автобусы начнут курсировать с 2.30 к Свято-Вознесенскому собору (по проспекту Чулман до остановки «Автостанция»); к храму Рождества Христова (с выездом с Автозаводского проспекта на проспект Мира до остановки «Автостанция»).

Помимо этого, общественный транспорт будет подан к Крестовоздвиженской церкви (по улице 40 лет Победы — проспект Автозаводский — проспект Московский — остановка «Автостанция»).

Автобусы подъедут ко времени завершения службы.