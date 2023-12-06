Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На рождественской ярмарке в Берлине из-за пожара пострадали два человека
Два человека получили травмы из-за пожара на рождественской ярмарке в Берлине недалеко от телебашни в центре города, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, на ярмарке у Красной ратуши загорелись две торговые точки, взорвались два небольших газовых баллончика. Отмечается, что один из пострадавших – владелец киоска. Он получил ожоги, когда самостоятельно пытался потушить огонь.
В экстренных службах отметили, что ситуация находится под контролем, пожар ликвидирован. Правоохранители временно отключили электричество и попросили посетителей покинуть рынок.
Причина пожара пока не установлена, в ситуации разбираются специалисты.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников