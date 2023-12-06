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Происшествия 6 декабря 2023 09:56

На рождественской ярмарке в Берлине из-за пожара пострадали два человека

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Два человека получили травмы из-за пожара на рождественской ярмарке в Берлине недалеко от телебашни в центре города, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на ярмарке у Красной ратуши загорелись две торговые точки, взорвались два небольших газовых баллончика. Отмечается, что один из пострадавших – владелец киоска. Он получил ожоги, когда самостоятельно пытался потушить огонь.

В экстренных службах отметили, что ситуация находится под контролем, пожар ликвидирован. Правоохранители временно отключили электричество и попросили посетителей покинуть рынок.

Причина пожара пока не установлена, в ситуации разбираются специалисты.

#берлин
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