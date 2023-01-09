На «Рождественских встречах» в Нижнекамске выступил участник «Голоса»

В Нижнекамске в 34-й раз состоялись «Рождественские встречи» — большое мероприятие в Доме народного творчества, организатором которого много лет подряд выступает местное «Русское общество».

Как рассказала «Татар-информу» его председатель Раиса Павелкина, мероприятие началось с развлекательной программы в фойе Дома народного творчества с участием Деда Мороза и Снегурочки. К просмотру присоединились более 700 пришедших гостей.

Также в этот день работала выставка народных ремесел нижнекамских мастеров, где каждый мог приобрести игрушки, украшения, одежду, сувениры от нижнекамских мастериц, и состоялись награждения победителей городского конкурса народных ремесел «Вереница рождественских чудес купцов Стахеевых».

Работала рождественская фотозона, в которой смогли запечатлеть себя более 400 нижнекамцев и гостей города.

В концертной программе приняли участие 23 творческих коллектива и солисты. Специальным гостем стал уроженец Нижнекамска, который сейчас живет в Москве, участник проекта «Голос 2», бэк-вокалист в проектах Первого канала «Две звезды» и «Один в один» Артур Кириллов. Он исполнил песню «Уже настало время строить храмы».

Всего же на сцене Дома народного творчества концертную программу «Свет Рождественской звёзды» представили 220 артистов, из них 118 детей. Праздничный концерт длился более трех часов.

Трогательные выступления вокальных ансамблей, хореографических коллективов, откровения в стихах, прозвучавшие в этот день со сцены, были посылом для всех присутствующих быть добрее, терпимее друг к другу.