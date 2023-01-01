На Ростовской АЭС произошло возгорание трансформатора, погиб человек

На расположенной в Волгодонске Ростовской АЭС 31 декабря загорелся блочный трансформатора энергоблока №3, возгорание ликвидировано. В результате один человек погиб и еще один пострадал, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

Возгорание блочного трансформатора энергоблока №3, находящегося в плановом ремонте, произошло в 18.30. К тушению огня привлекли пять пожарных расчетов. В 18.42 пламя удалось потушить.

«На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметили в пресс-службе.

Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся. Он находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.

В управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС рассказали ТАСС, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, у него «большой процент поражения кожных покровов». «Утром будет приниматься решение, транспортировать его будут или нет, врачи решают», — уточнили на АЭС.

По информации «Росэнергоатома», 3-й энергоблок находится на плановом ремонте с 1 декабря. Энергоблоки №1, 2 и 4 несут нагрузку в соответствие с диспетчерским графиком.