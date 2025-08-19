На «РОСТКах» назвали три направления сотрудничества России и Китая в машиностроении

Три основных направления в сотрудничестве России и Китая в машиностроении и электронике обозначил сегодня на форуме «РОСТКИ» генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (CCCME) Го Куйлун.

«Вижу, что растет интерес к сотрудничеству. Нужно стремиться к обмену в областях машиностроения и электронной продукции. Мы активно призываем китайские компании участвовать в форуме для опыта общения. Проблемы есть, но мы можем улучшить сотрудничество», – сказал Го Куйлун.

Дальнейшее развитие сотрудничества он видит в создании технологических альянсов, углублении производственных цепочек и поддержке локализации.