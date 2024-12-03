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На Россию сегодня упадет астероид
Сегодня, 3 декабря, на территорию России может упасть астероид. Он войдет в атмосферу Земли над территорией Якутии в 19:17 по мск, сообщил профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский.
Уточняется, что явление можно будет наблюдать на расстоянии 700 км от эпицентра. Яркий шар будет передвигаться по небу в направлении с востока на запад.
Астероид размером около метра по большей части должен сгореть в атмосфере, но некоторые его обломки могут достичь поверхности планеты.
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