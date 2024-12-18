На Российском венчурном форуме в Казани впервые ожидают 5 тыс. участников

На XIX Российском венчурном форуме (РВФ) в Казани впервые ожидают 5 тыс. участников, это на 20% больше, чем в 2024-м. Об этом рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев на заседании оргкомитета по подготовке форума в Доме Правительства республики.

«В 2025 году количество участником форума увеличится до 5 тыс. То есть на 1 тыс. больше, чем в 2024 году. Акцент делается на международных участниках», — отметил Галиев.

Он сообщил, что приглашения от имени руководства Татарстана направлены в такие страны, как Китай, Индия, Малайзия, Турция, ЮАР и ряд других.

Ранее Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин объявил даты XIX Российского венчурного форума, который пройдет в Казани. Число стартапов увеличится втрое, тогда как экспертов станет меньше (организаторы объяснили, почему).