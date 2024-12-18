Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Российском венчурном форуме в Казани впервые ожидают 5 тыс. участников
На XIX Российском венчурном форуме (РВФ) в Казани впервые ожидают 5 тыс. участников, это на 20% больше, чем в 2024-м. Об этом рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев на заседании оргкомитета по подготовке форума в Доме Правительства республики.
«В 2025 году количество участником форума увеличится до 5 тыс. То есть на 1 тыс. больше, чем в 2024 году. Акцент делается на международных участниках», — отметил Галиев.
Он сообщил, что приглашения от имени руководства Татарстана направлены в такие страны, как Китай, Индия, Малайзия, Турция, ЮАР и ряд других.
Ранее Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин объявил даты XIX Российского венчурного форума, который пройдет в Казани. Число стартапов увеличится втрое, тогда как экспертов станет меньше (организаторы объяснили, почему).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»