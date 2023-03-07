«Ъ»: На российском рынке зафиксирован профицит бытовой техники

У российских дистрибьюторов и производителей бытовой техники образовался существенный профицит продукции на складах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компаниях. Такую ситуацию эксперты объясняют ажиотажным спросом на нее в прошлом году.

На фоне повышенного спроса дистрибьюторы и российские бренды начали наращивать объемы закупок, однако из-за проблем с логистикой заказанные весной и летом партии поступили в Россию только сейчас.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что, несмотря на избыток товара, ждать падения цен на него не стоит. Вероятнее всего, поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы. По прогнозам, текущие цены будут сохраняться дистрибьюторами и производителями, пока излишки товара не будут распроданы, а компании уменьшат объемы заказов на китайских фабриках.