На Российской студвесне в Казани выступят команды ЛНР, ДНР и Запорожской области

Масштабный студенческий творческий фестиваль «Российская студенческая весна» проводится в стране с 1993 года, в этом году он пройдет в 33-й раз. Об этом напомнила сегодня руководитель программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» Российского союза молодежи Валерия Позикова на брифинге в Казани.

«Татарстан будет принимать фестиваль в четвертый раз. Ранее это было в 2001, 2009 и 2016 годах. Татарстан принимал не только национальные финалы, но и большое количество специальных проектов и программ», – рассказала она.

Валерия Позикова поблагодарила Правительство Татарстана и Министерство по делам молодежи РТ за поддержку творческих инициатив студентов.

«Татарстан всегда ярко проявляется на всероссийских фестивалях, это (представители региона – прим. Т-и) всегда лидеры общекомандных зачетов и региональных программ. Конечно, все студенты России очень ждут этот фестиваль, потому что интересно, как он пройдет на родине такой творческой делегации, в таком творческом регионе», – заметила Позикова.

В этом году прошло 85 региональных отборочных этапов, сотни отборочных этапов в университетах, чтобы выявить лучших из лучших в субъектах Федерации.

«В фестивале примут участие наши исторические территории. ДНР и ЛНР ежегодно принимают участие в нем с 2018 года. Также мы в этом году ждем Запорожскую область», – отметила Позикова.

Всего участниками фестиваля в Казани станут более 2 тыс. представителей 82 регионов страны – от Калининграда до Камчатки.