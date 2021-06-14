На российско-американский саммит запросили аккредитацию более 1,2 тыс. журналистов

1 240 журналистов запросили аккредитацию на встречу российского и американского президентов в Женеве. Об этом рассказал руководитель подразделения коммуникации и публичной дипломатии МИД Швейцарии Никола Бидо.

«Они прибывают из 44 стран. Саммит вызвал действительно глобальный интерес. Так много журналистов в Женеве не было никогда», — цитирует Бидо ТАСС.

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии решили закрыть воздушное пространство над Женевой на время встречи двух президентов. Отмечалось, что ораничения будут действовать с 8.00 15 июня и до 8.00 17 июня по местному времени.