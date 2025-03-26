На Российский венчурный форум пришло рекордное число заявок от стартаперов

На Российский венчурный форум пришло рекордное число заявок от стартап-проектов – свыше 1 тыс. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев.

«В этом году была проделана кропотливая работа по привлечению стартап-проектов на форум. Подано рекордное количество заявок из восьми стран – более тысячи. Лидерами по количеству заявок стали Москва, Татарстан и Ленинградская область. Больше всего заявок было по направлению «Искусственный интеллект», – рассказал Галиев.

Для участия в нулевом дне РВФ пригласили более 150 проектов, в том числе 15 иностранных из пяти стран. Выручка стартап-проектов в совокупности приближается к 10 млрд рублей.

Российский венчурный форум пройдет в Казани в 19-й раз с 9 по 11 апреля. Нулевой день форума состоится в Иннополисе, а 10-11 апреля основной площадкой станет МВЦ «Казань Экспо».