На Российский венчурный форум приедут участники из стран СНГ, Азии и Африки

На Российский венчурный форум, деловая программа которого пройдет в Казани 9 и 10 апреля, приедут участники из стран СНГ, Азии и Ближнего Востока, Африки. Среди них есть инвесторы и стартаперы, сказал на брифинге в Кабмине РТ директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ (ИВФ РТ) Дамир Галиев.

«На выставке будут [зарубежные] проекты, связанные с химией, проекты, связанные с внедрением IT в промышленные технологии. Есть один африканский образовательный проект, который внедряет российские образовательные программы на свою платформу и станет своего рода дистрибьютором российских образовательных программ на африканском континенте», – рассказал Галиев.

Исходя из материалов презентации директора ИВФ РТ, на форум приедут участники из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Индии, Эфиопии, Габона, Камеруна и ряда других. Ожидаются инвесторы из Белоруссии, Израиля, Бангладеша, Саудовской Аравии.

«Если говорить про страны исламского мира, то текущая геополитическая ситуация элементарно усложнила логистику. И некоторые проекты, которые планировали приехать, к сожалению, не приедут», – добавил он. Но, как заверил Галиев, взаимодействие с ними будет продолжено.