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Строительство
1 февраля 2022  17:15

На рок-концерте челнинцы собрали 600 тыс. рублей для реконструкции дома Стахеевых

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Благодаря неравнодушным жителям Набережных Челнов на благотворительном концерте «Рок и классика», который состоялся накануне в Органном зале, удалось собрать 613 250 рублей, пишут «Челнинские известия».

Эти средства будут переданы на реконструкцию двухэтажного здания XIX века на улице Центральной, которое ранее принадлежало семье знаменитых купцов Стахеевых. 

Площадь здания составляет около 500 кв. метров. Всего же на ремонт необходимо 10 млн рублей. Планируется, что это здание будет переоборудовано под центр реабилитации.

#Набережные Челны
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