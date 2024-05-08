На роду написано – Родину защищать: ветеран СВО пошел на фронт по примеру своих дедов

Ветеран специальной военной операции Рустам Танташев присоединился к акции «Мой герой – моя семья», а также проекту «Наследники Победителей» филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Он рассказал о своих дедах, которые служили на фронте в Великую Отечественную войну.



«Нам на роду написано – Родину защищать. Оба моих деда прошли Великую Отечественную войну. Я – ветеран СВО», – отметил он.





Дед Рустама со стороны матери Махмуд Хафизов воевал на Белорусском фронте. По воспоминаниям родных, он был волевым человеком, с сильным характером и математическим складом ума. Вероятно, именно поэтому его распределили в артиллерию. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, Махмуд Хафизов прошел весь этот путь и вернулся с фронта живым.

«Дед со стороны отца Хамид Танташев в нашей семье – легендарная личность. Он прошел Финскую войну, а во время Великой Отечественной был водителем полуторки, возил боеприпасы, людей, продукты через Ладожское озеро», – вспоминает Рустам Танташев.

Путь по Дороге жизни был полон смертельного риска: вражеские бомбежки, тонкий лед. Хамид Танташев видел и пережил многое. Один раз его машину подбили враги – он еле успел выпрыгнуть. Получил ранение в плечо, но это его не особо беспокоило, больше переживал за утонувшие припасы и людей, которые остались без продовольствия. После лечения мужчина вернулся обратно на фронт и сражался с фашистами до знаменательного дня – Дня Победы.



«И я, имея такие примеры перед глазами, не мог поступить иначе. Я ждал повестку [на СВО], ждал, когда я буду нужен своей стране. В октябре 2022 года встал в строй российской армии. Во время специальной военной операции участвовал в боях за Херсон. Из-за проблем со здоровьем пришлось оставить службу. Я жду своих ребят живыми и только с Победой», – заключил Рустам Танташев.

Фото предоставлены Рустамом Танташевым