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На родителей глумившейся над терактом в «Крокусе» девушки возбудили дело
Подмосковный СК возбудил уголовное дело против родителей одной из несовершеннолетних девушек, которые глумились над терактом в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
На днях в интернете появилось видео, на котором две девушки, прогуливаясь по парковке возле «Крокуса», со смехом сообщают, что приехали устраивать теракт.
Уголовное дело возбуждено за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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