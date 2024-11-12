На родителей глумившейся над терактом в «Крокусе» девушки возбудили дело

Подмосковный СК возбудил уголовное дело против родителей одной из несовершеннолетних девушек, которые глумились над терактом в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

На днях в интернете появилось видео, на котором две девушки, прогуливаясь по парковке возле «Крокуса», со смехом сообщают, что приехали устраивать теракт.

Уголовное дело возбуждено за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.