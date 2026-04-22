На родителей, чьи дети пострадали в ДТП на питбайках в РТ, будут заводить уголовные дела

Управление госавтоинспекции инициировало вопрос о возбуждении уголовных дел против родителей, чьи дети пострадали в результате ДТП на мототранспорте. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

«В прошлом, 25 году произошла 41 авария с участием детей на мототранспорте. В результате погиб один ребенок. Пострадали еще 40. Многие путают питбайки и эндуро с мотоциклами, но это спортинвентарь, на котором нельзя выезжать на дороги общего пользования», – рассказал Айрат Самигуллин.

Сейчас, родителей детей, попавших в ДТП на мототранспорте подвергают административной ответственности. В этом году один родитель уже был оштрафован за ребенка, попавшего в аварию на мототранспорте.